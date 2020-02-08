عبر البصرة.. قلقٌ سياسي وشعبي من انتشار فيروس “كورونا” في العراق

2020/02/08 | 12:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ محمد الجبوري وسط مخاوف وقلق شعبي في #العراق، من انتشار فايروس “#كورونا”، حذر عضو #مجلس_النواب عن محافظة #البصرة #جمال_المحمداوي، من كارثة صحية قد تحصل بسبب دخول السفن […]

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