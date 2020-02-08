هطول ثلجي قادم.. موجة

2020/02/08 | 12:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشف المتنبئ الجوي، صادق العطية، عن حالة الطقس لهذا اليوم ولغاية الاثنين المقبل، فيما أشار إلى أنه ستندفع من يوم غد الأحد، موجة هوائية قطبية شديدة البرودة مرافقة لرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ينتج عنها هبوط حاد بدرجات الحرارة.

حالة السماء والسحب يوم السبت، ستكون ما بين غائمة إلى غائمة بشكل جزئي في شمال وغرب ووسط البلاد، وصحو مع ظهور سحبًا متفرقة في الجنوب والفرات الأوسط

وقال العطية في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، وتابعه "ألترا عراق"، إن "حالة السماء والسحب صباح السبت 8 شباط/فبراير، ستكون ما بين غائمة إلى غائمة بشكل جزئي في شمال وغرب ووسط البلاد، وصحو مع ظهور سحبًا متفرقة في الجنوب والفرات الأوسط".

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وموجة ثلوج "غير مسبوقة" تنتظر البلاد

أضاف أن "فرص الأمطار هذا اليوم ستكون في كافة مدن شمال البلاد وديالى مصحوبة بالغزارة على فترات وهطول ثلجي على المرتفعات الجبلية، فيما تمتد فرص الأمطار بعد الظهر لتشمل صلاح الدين وغرب الأنبار".

وحذر العطية من "نشاط للرياح السطحية الغربية في مناطق غرب الأنبار هذا اليوم، إذ تصل هباتها نحو 80 كم في الساعة مسببه تصاعدًا للغبار يشمل الأنبار ومناطق وسط البلاد"، مبينًا أن "النشاط هذا يكون موجود في وسط وشمال البلاد، لكن بسرعة رياح أقل، فيما سيستمر نشاط الرياح الغربية أو الجنوبية الغربية لغاية الليل".

أشار المتنبئ الجوي إلى أنه "اعتبارًا من يوم الأحد، ستندفع موجة هوائية قطبية شديدة البرودة مرافقة لرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ينتج عنها هبوط حاد بدرجات الحرارة، يشمل أولًا مدن شمال غرب البلاد، وتتبعه باقي المدن خلال الليل أو صباح الاثنين، لذلك وجب الحذر من شدة البرودة، التي من المتوقع تنكسر حدتها (قليلًا) اعتبارًا من يوم الجمعة وتستمر الأجواء باردة".

تابع أن "هطولًا ثلجيًا يشمل كافة مناطق دهوك وأغلب مناطق سليمانية وشمال أربيل هذا اليوم والأيام المقبلة، وتزداد شدته يوم الثلاثاء"، مشيرًا إلى أنه "سيشمل أيضًا شمال وغرب نينوى ومناطق الهضاب والتلال في الأنبار، يوم الأحد والاثنين".

بعض التوقعات تشير إلى هطول ثلجي خفيف يشمل ليل الأحد ونهار الاثنين مناطق من مدن وسط البلاد والفرات الأوسط

ولفت العطية إلى أن "بعض التوقعات تشير إلى هطول ثلجي خفيف يشمل ليل الأحد ونهار الاثنين مناطق من مدن وسط البلاد والفرات الأوسط".

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