مصدر امني لـ” العهد نيوز” استشهاد مدني واصابة اخر بانفجار عبوة ناسفة غربي الانبار

2020/02/08 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، عن استشهاد مدني واصابة اخر بجروح متفاوتة اثر انفجار عبوة ناسفة غربي الانبار.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، اليوم السبت، ان” عبوة ناسفة من مخلفات مجرمي داعش انفجرت في منطقة البو بقضاء حديثة غربي الانبار، ما ادى الى استشهاد مدني في الحال […]

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