2020/02/08 | 12:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط لبرنامج مصرف وطن: البصرة الاولى بتقديم خطة مشاريع العام الماضي وتنفيذها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 12:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط لبرنامج مصرف وطن: البصرة الاولى بتقديم خطة مشاريع العام الماضي وتنفيذها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط لبرنامج مصرف وطن: البصرة الاولى بتقديم خطة مشاريع العام الماضي وتنفيذها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).