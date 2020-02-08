مقرب من الصدر يوجه رسالة إلى وزارتي الداخلية والدفاع

2020/02/08 | 12:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،يوم امس رسالة إلى القوات الامنية ووزيري الداخلية والدفاع، فيما دعاهم إلى التعامل بحزم...

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