شاهد: بعيدا عن الرصاص والدخانيات.. رؤوس متظاهري بابل “ترمى” بقطع الحلوى من قبل القوات الامنية

2020/02/08 | 12:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لازالت محافظة بابل وقواتها الامنية، مستمرة بتصدير مشاهد طالما تمناها المتظاهرون في مختلف المحافظات الاخرى، فبعد دور قائد شرطة بابل بحماية ساحة الاعتصام ومنع “القبعات الزرق” من دخول الساحة وتفويت فرصة تكرار المشاهد التي حدثت في النجف وكربلاء وبغداد، عمدت القوات الامنية في المحافظة الى رمي ونثر قطع الحلوى على رؤوس المتظاهرين، […]

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