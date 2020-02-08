الخارجية الأميركية: نحث الحكومة الجديدة على الالتزام بحماية المتظاهرين

2020/02/08 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حثت وزارة الخارجية الأميركية، الحكومة العراقية الجديدة على الالتزام بحماية المتظاهرين السلميين وحماية حريتهم في التعبير.

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، إن ما يهم واشنطن هو أن تكون الحكومة العراقية الجديدة ملتزمة بهذه المبادئ، مشيدة بموقف المرجعية الدينية العليا بعد تشديدها على ضرورة حماية المتظاهرين السلميين، ومنحهم الحرية في التعبير عن أنفسهم فيما يخص مطالبتهم بالقيام بإصلاحات ملموسة على الأراضي العراقية وإنهاء التدخلات.

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