ترمب يقيل الشاهدين الرئيسيين في محاكمته

2020/02/08 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة “سي إن إن” الإخبارية، عن قيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بإقالة اثنين من معاونيه، على خلفية موقفهما تجاهه خلال محاكمته أمام مجلس الشيوخ.

وأوضحت الوكالة ان ترمب أقال كلا من الخبير الأعلى بملف أوكرانيا في مجلس الأمن القومي أوليكس فيندمان، وسفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سندلاند، بعد ان كانا ضمن قائمة الشهود في محاكمة الرئيس، والتي أسفرت في نهاية الامر عن تبرئته من التهم الموجهة من قبل الديمقراطيين، فيما ذكر أحد مستشاري ترمب إن قرار الإقالة، وجه رسالة مفادها أن التحيز ضد الرئيس لن يتم التسامح معه.

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