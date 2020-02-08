اندلاع حرائق كبيرة في غابات شمال ايران – فيديو

2020/02/08 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الإيرانية، اندلاع حرائق هائلة في الغابات الواقعة بمحافظة جيلان شمالي البلاد.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء، عن رئيس قسم الموارد الطبيعية في محافظة جيلان جابر حسيني، قوله بأن الجهات الحكومية تحاول السيطرة على تلك الحرائق، التي بدأت بغابات مدينة تالش، وامتدت إلى الغابات المجاورة، مشيرا الى احتواء الحرائق في معظم المناطق باستثناء منطقة رودبار، فيما أشار رئيس وحدة المحافظة على الموارد الطبيعية في محافظة جيلان محمد قرباني، الى احتراق نحو ستة هكتارات من مساحة الغابات في المقاطعة، خلال سبع ساعات، مضيفا ان فرق الإطفاء حالت دون انتشار الحرائق الى مناطق أخرى.

آتش سوزی دیشب در جنگلهای پره سر گیلان

عزیزانی که خودشون رو برای آتش سوزی جنگلهای استرالیا جر دادن، اگر وقت کردین از آتش سوزی جنگل روستای نارنج دول اسالم تالش هم بنویسید!وطنمان داره نابود میشه! وضعیت اضطراری در گیلان اعلام شده pic.twitter.com/QouXPNuLDt

— شکیلا منفرد (@shakilmonfared) February 7, 2020

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