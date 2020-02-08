"كورونا" يحصــد اعداد جديدة هائلة في الصين ..

2020/02/08 | 13:08 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أعلنت السلطات الصينية الرسمية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس" كورونا" في البلاد إلى 722 حالة وفاة، وأكثر من 34.5 ألف مصاب

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين (وزارة الصحة) في بيان، اليوم "حتى منتصف الليل من يوم 7 فبراير، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد ...

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