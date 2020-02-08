2020/02/08 | 13:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي إسباني، يوم السبت، سر غضب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، من الجناح الويلزي غاريث بيل.

ووفقاً لصحيفة "ماركا"، فإن ليس من قبيل الصدفة أن يتم استبعاد غاريث بيل بانتظام من اختيارات زيدان في مباريات ريال مدريد.

وأشارت إلى أن زيدان ليس راضياً عن العمل الذي يقدمه بيل في تدريبات ريال مدريد، ويعتقد أن النجم الويلزي لا يعمل بكامل طاقته منذ تعافيه من إصابته الأخيرة في الكاحل.

وأوضحت الصحيفة أن بيل رغم غيابه عن لقاء بلد الوليد بسبب الإصابة، لكنه استبعد أمام ريال سرقسطة وأتلتيكو مدريد وريال سوسييداد بسبب قرارات زيدان.

وشددت على أن العلاقة بين زيدان وبيل باتت متوترة مرة أخرى، وهذا ليس بالجديد على الطرفين.

وأكدت أن العلاقة بين زيدان وبيل شهدت صعودًا وهبوطًا منذ عودة المدرب الفرنسي إلى العاصمة الإسبانية في آذار الماضي، لكن الوضع الحالي للعلاقة يشهد توترًا مماثلًا لما حدث بينهما في الصيف الماضي.

وذكرت أن زيدان وافق على أن يعمل بيل تحت قيادته، فور فشل عملية بيع اللاعب في الصيف الماضي، كما منح الفرنسي الثقة للنجم الويلزي مطلع الموسم الحالي، إلا أنها تلاشت بعد ذلك.

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