اعتقال إرهابيين اثنين في الموصل

2020/02/08 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت الاستخبارات العسكرية عن القاء القبض على اثنين من الارهابيين في الموصل.وذكر بيان للمديرية، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم السبت، أن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦القت القبض على أثنين من الارهابيين في سيطرة الكوير جنوب شرق نينوى وسيطرة الشهيد سبهان شرق الموصل، وهما من العناصر التي قدمت […]

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