2020/02/08 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر سياسي، ان كتلة سياسية داعمة لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تعتزم سحب دعمها له، فيما اشار الى ان الحكومة الجديدة مهددة بعدم منحها الثقة.

وقال المصدر ان "كتلة سياسية داعمة لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تعتزم سحب دعمها له بسبب لقاء علاوي عدداً من المتظاهرين والناشطين العراقيين"، مبينا ان "علاوي يتحرك سريعاً مع فريق خاص غالبيته من مقربين منه، وثلاثة أساتذة جامعيين عراقيين، أحدهم باحث في مركز دراسات بريطاني معني بشؤون الشرق الأوسط، لعقد اجتماعات مع عدد من المتظاهرين والناشطين، من المؤثرين في الاحتجاجات الشعبية للوصول الى حلول سلمية ترضي الجميع وتحقق مطالب المتظاهرين المشروعة".

واضاف المصدر ان "بعض السياسيين ممتعضين من لقاءات علاوي مع الناشطين والمتظاهرين"، لافتا الى ان "سحب هذه الكتلة دعمها لعلاوي يهدد بعدم حصول حكومته على ثقة مجلس النواب، خصوصاً مع وجود معارضة سياسية له من أطراف متعددة".

وأكد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، امس الجمعة، أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي يلتقي يومياً أربعة إلى خمسة وفود من المتظاهرين، مبيناً أن علاوي يريد اختيار حكومته بنفسه.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة سياسية تعتزم سحب دعمها لعلاوي والحكومة الجديدة مهددة بعدم منحها الثقة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة سياسية تعتزم سحب دعمها لعلاوي والحكومة الجديدة مهددة بعدم منحها الثقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).