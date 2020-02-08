اعتقال “عصابة تركية” في العراق كانت تخطط لسرقة محال بيع مصوغات ذهبية

2020/02/08 | 13:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعتقلت قوات الشرطة في محافظة السليمانية، اليوم السبت، 4 مواطنين أتراك حاولوا سرقة محال لبيع المصوغات الذهبية.وذكرت الشرطة في بيان: “بعد ورود معلومات حول وجود 4 متهمين دخلوا إلى إقليم كردستان من تركيا حاولوا سرقة محال لبيع المصوغات الذهبية في قضاء سيد صادق، وبعد الحصول على أوامر قضائية، بدأت عملية مراقبة […]

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