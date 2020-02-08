بعد انقطاع.. الامانة تستعيد  “صولات الصبات” وتفتح شارعا مغلقا منذ 13 عاما (صور)

2020/02/08 | 13:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، عن رفع كتل كونكريتية من محيط أحد شوارع منطقة الدورة جنوب بغداد ، والموضوعة منذ 13 عاما.وبينت الامانة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “ملاكاتها في بلدية الدورة قامت برفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع الصحة ضمن منطقة الدورة جنوب بغداد والمنصوبة سنة 2007 […]

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