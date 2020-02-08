رفع الكتل الكونكريتية من شارع الصحة في الدورة

2020/02/08 | 13:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت امانة بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع الصحة جنوبي بغداد.وقال بيان لامانة بغداد، تلقته، العهد نيوز، اليوم السبت، ان “ملاكات بلدية الدورة قامت برفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع الصحة ضمن منطقة الدورة جنوب بغداد والمنصوبة سنة 2007 بعد استحصال الموافقات اللازمة”.

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