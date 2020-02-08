حجز طلبة موريتانيين عائدين من الصين في الجزائر

2020/02/08 | 13:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجزت الجزائر أربعة طلبة موريتانيين عادوا مع طلبتها من مدينة ووهان الصينية، حيث سيبقون رهن الاحتجاز طيلة 14 يوما.وتم حجز الطلبة الموريتانيين إلى جانب نظرائهم الجزائريين في فندق “الرايس” ببلدية المرسى منطقة برج البحري شرقي العاصمة.ويتولى طاقم طبي الإشراف على الطلبة المحجوزين.ووصل الطلبة الموريتانيون إلى الجزائر على متن رحلة للجزائرية وصلت مدنية […]

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