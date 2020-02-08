الصدريون ينفون .. والتسريبات تؤكد .. والحقيقة غائبة

2020/02/08 | 13:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي في حديث خاص لي جرى في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الجمعة , مع نائب رئيس مجلس النواب العراقي السيد حسن الكعبي , تناولنا فيه أوضاع البلد...أكمل القراءة ←

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