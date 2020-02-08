ديمقراطية خمس نجوم

2020/02/08 | 13:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي إن المسرحية المثيرة التي مثلها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وكبارُ قادة حزبه الجمهوري في مبنى الكونغرس بواشنطن، يوم الاثنين 3 شباط /فراير 2020 فيما يسمى بخطاب الاتحاد، وما...أكمل القراءة ←

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