مرور كوردستان تكشف حصيلة حوادث 2019

2020/02/08 | 13:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت المديرية العامة للمرور بإقليم كوردستان، يوم السبت، عن حصيلة حوادث السير في الإقليم خلال العام الماضي.

وقال المتحدث باسم المديرية اسعد كريم في بيان إن عام 2019 سجل أكثر من 4400 حادث سير نجم عنها مصرع 575 شخصا وجرح 6080 شخصاً.

واضاف ان السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبات، تصدرتنا أسباب حوادث السير وعدد المخالفات المسجلة.

وجرى خلال العام الماضي ايضاً تسجيل نحو مليونين 380 ألف مخالفة.

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