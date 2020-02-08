هل سنموت بسبب فيروس قاتل كـ

2020/02/08 | 13:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

الفايروس الشهير الذي اخذ اسمه يتصدر اهم واعلى الترندات على مواقع التواصل الاجتماعي ، والذي اصبح كل سكان الارض لديهم علم عنه وحديث عن قلقهم ومخاوفهم من ازدياد انتشاره وقتله للعديد من الافراد .

الوباء الخطير " كورونا " ابتدا مشوراه من مدينة ووهان الصينية والذي قتل واصاب اكثر من 60...

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