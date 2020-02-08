خامنئي: على إيران أن تصبح قوية للانتهاء من

2020/02/08 | 13:41 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

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