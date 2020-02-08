دراسة: العراق يتفوق على مصر في الوعي بالتعامل مع المرأة

2020/02/08 | 13:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حاز العراق على نسب تجعله أكثر تفوقا من مصر في مجال الوعي بالتعامل مع المرأة، وتحديدا في مسألة “ختان الاناث”.وكشفت دراسة اجرتها المجموعة المستقلة للابحاث، إن 13% من العراقيين عبروا عن موافقتهم على ختان الاعضاء التناسلية للاناث، مقابل 32% من المصريين.وقال رئيس المجموعة المستقلة للابحاث منقذ داغر إنه “حسب استطلاع […]

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