هل يملك علاوي صلاحية اتخاذ القرارات؟

2020/02/08 | 13:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عدم وجود أي صلاحية دستورية أو قانونية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، إلّا بعد أداء اليمن الدستورية في البرلمان.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "صلاحيات الرئيس المكلف تكمن فقط في اختيار كابينته الوزارية، عدا ذلك فهو لا يملك أي صلاحية قانونية في اتخاذ القرارات".

من جانبه ذكر الخبير القانوني طارق، أن "رئيس الوزراء المكلف لا يملك صلاحية أو سلطة أو اختصاص لحين منحه الثقة داخل مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء البرلمان".

وأضاف أنه "من وقت قرار تكليفه من رئيس الجمهورية برهم صالح، لا مانع أن يتشاور مع رئيس الوزراء السابق أو يبدي رأيه أمام السلطات الأخرى".

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد قال في كلمة له الخميس "إننا وحتى اللحظة الحرجة التي نمرّ بها، مكلّفون، ولا نمتلك الصلاحيّات بسبب عدم اكتمال إجراءات تشكيل الحكومة، وكل ما يهمنا الآن هو العمل من أجل عدم انزلاق الأمور إلى ما لا يُحمد عُقباه".

وتعهد رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.

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