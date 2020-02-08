شارع جنوبي بغداد يودع الكتل الكونكريتية

2020/02/08 | 13:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع جنوب بغداد.

وذكرت الامانة في بيان تلقته "الغد برس"، ان ملاكاتها "في بلدية الدورة قامت برفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع الصحة ضمن منطقة الدورة جنوب بغداد والمنصوبة منذ سنة 2007 بعد استحصال الموافقات اللازمة".

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