2020/02/08 | 13:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – اربيل وقال الزراري لـ”العهد نيوز” بان “تشكيل الحكومة المقبلة الحل الوحيد لأنهاء الفوضى في البلاد تمهيدا لتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين على اعتبار الوضع الراهن يتطلب تشكيل هذه الحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين وخاصة مع استمرارا الاحتجاجات والمظاهرات في اغلب المدن”.واضاف بان “على الرئيس المكلف التشاور مع كافة الجهات والاحزاب لتشكيل كابينته الوزارية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراري لـ”العهد نيوز”: الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة الحل الوحيد للأنهاء الفوضى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراري لـ”العهد نيوز”: الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة الحل الوحيد للأنهاء الفوضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).