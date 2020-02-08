2020/02/08 | 13:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت المديرية للاستخبارات والامن، اليوم السبت، القاء القبض على ثمانية مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في محافظتي بغداد والسليمانية.

وقالت المديرية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بجهد استخباري ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع قوة امنية مشتركة من القاء القبض على سبعة متهمين مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة وذلك من خلال تواجدها في مناطق (حي اور، الزعفرانية، وناحية النهروان) في بغداد".

وأضافت ان "من بينهم مطلوب وفق المادة (٢٨) مخدرات لقيامة بترويج وبيع المواد المخدرة في أحد مناطق العاصمة"، مؤكدة انه "تمت احالة المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال التحقيق معهم".

واشارات الى ان "مفارز مديرية استخبارات وامن السليمانية الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتعاون مع مديرية مكافحة ارهاب السليمانية تمكنت من القاء القبض على احد العناصر المطلوبة للقضاء بتهم ارهابية في محافظة السليمانية الصادرة بحقة مذكرة قبض وفق المادة ٤ ارهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 8 مطلوبين في بغداد والسليمانية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 8 مطلوبين في بغداد والسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).