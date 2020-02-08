البرلمان يعتزم مراقبة البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف

2020/02/08 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

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يعتزم البرلمان مراقبة البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بعد التصويت عليه, وقال النائب بدر الزيادي، في تصريح إن هناك لجنة رسمية ثابتة في البرلمان تسمى لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، مبيناً أن هذه اللجنة تهتم بمتابعة أداء الحكومة وتقوم برفع تقارير دورية الى رئاسة البرلمان بشأن أداء عمل الحكومة ومدى تطبيق البرنامج الحكومي.

وأضاف أن هذه اللجنة ستواصل عملها بمراقبة البرنامج الحكومي لمعرفة مدى تطبيقه على أرض الواقع والإنجازات المتحققة من ذلك.

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