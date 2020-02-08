بيارق الخير: علاوي وضع شرطين في اختيار المرشحين لكابينته الوزارية

2020/02/08 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبلغ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الكتل السياسية بشرطين في اختيار كابينته الوزارية.

وقال رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي في تصريح، إن رئيس الوزراء المكلف أبلغ خلال اجتماعاته مع الكتل برفضه مشاركة القوى السياسية والأحزاب في اختيار كابينته الوزارية.

وأضاف، أن علاوي وضع شرطين في اختيار المرشحين بنفسه لكابينته الوزارية هما النزاهة والكفاءة.

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