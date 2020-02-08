الفتح: على القوى السياسية ترك مصالحها الشخصية والحزبية

2020/02/08 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد تحالف الفتح، على ضرورة أن يكشف رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن الكتل الساعية للمحاصصة أمام الشعب.

ودعا النائب عن التحالف أحمد الكناني في تصريح، القوى السياسية الى ترك مصالحها الشخصية والحزبية من أجل مصلحة العراق العليا، مبينا أن تكليف علاوي هو انفراج للعملية السياسية بعد ما مرت بعدة مشاكل وأزمات.

وأضاف أن في حال اعتذار رئيس الوزراء المكلف عن تشكيل حكومته فهذا سيُعقد المشهد أكثر.

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