مصدر: مقتدى الصدر يدرس سحب دعمه لـ “محمد علاوي”

2020/02/08 | 13:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدرس زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، سحب دعمه لرئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.وقال مقرب من الصدر، إن “لأخير يدرس سحب دعمه لعلاوي، بعد أيام قليلة من إعلان دعمه، […]

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