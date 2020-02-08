الناتو يحذر من تحركات روسية وصينية في الفضاء

2020/02/08 | 13:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس القيادة الإستراتيجية لشؤون التحول في حلف الناتو، الجنرال، أندريه لاناتا، إنه اكتشف خطرا يهدد دول الحلف في الفضاء.وأوضح لاناتا في حوار صحفي، أن الخطر الذي يهدد قيادته يتمثل في تحركات أقمار صناعية روسية وصينية قرب أقمار صناعية تابعة للولايات المتحدة وحلفائها.وأضاف في حواره أن هذه التحركات تشير إلى أن روسيا “تطارد” […]

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