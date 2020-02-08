ايران: اميركا تضع العراقيل امام توفير الأدوية الحيوية للمرضى

2020/02/08 | 13:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس منظمة الغذاء والدواء الايرانية، محمد رضا شانه ساز، اميركا وحلفائها بوضع العراقيل امام توفير الادوية الحيوية للمرضى الايرانيين، عن طريق منع التحويلات المالية للشركات الاجنبية.وقال في تصريح صحفي، انه “يتم استيراد معظم الأدوية المضادة للسرطان لدينا، ولكن لدينا خطة لإنتاج هذه الادوية في داخل البلاد، مشددا على ضرورة تعزيز الانتاج المحلي للادوية”.[…]

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