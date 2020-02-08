الحلبوسي يكشف موقف العراق من “صفقة القرن” أمام رؤساء البرلمانات العربية

2020/02/08 | 13:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، موقف العراق من “صفقة القرن” أمام رؤساء البرلمانات العربية، مبينا ان العراق يرفض كل اشكال التطبيع وسياسية فرض الامر الواقع.وقال الحلبوسي في كلمة القاها خلال المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي: “نشدد على وقوف العراق مع الشعب الفلسطيني في حقه بإقامة دولته المستقلة […]

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