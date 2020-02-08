مكاريدهم يعيشون على أموال أغنيائهم و أغنيائنا يعيشون على دماء مكاريدنا

2020/02/08 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد ابراهيم أغنى رجل في أمريكا و العالم هو جيف بيزوس بصافي ثروة يبلغ 118 مليار دولار، أي تقريبا ً بقدر ميزانية العراق، مع العلم إنه في 4 نيسان 2019...أكمل القراءة ←

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