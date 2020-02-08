2020/02/08 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صلاح المعموري وتستمر المجازر في بلدي على يد جزار العراق مقتدى الذي يستمتع كل يوم بحفلات الدم من دون رادع وامام مراى ومسمع القوات الامنية!! التي تسهل له الامور...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جزار مذبحة النجف مقتدى الصدر في قبضة القضاء العشائري) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جزار مذبحة النجف مقتدى الصدر في قبضة القضاء العشائري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).