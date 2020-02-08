اياد علاوي يطالب بتشكيل محكمة علنية لمحاسبة مرتكبي ’’الجرائم’’ بحق المتظاهرين

2020/02/08 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالب زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، السبت (08 شباط 2020)، بتشكيل محكمة علنية لمحاسبة مرتكبي ’’الجرائم’’ بحق المتظاهرين.

وقال علاوي في تغريدة عبر منصته بـ"توتير"، إنه "لا بد من محاكمة علنية للقتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين، وتشكيل محكمة خاصة تصدر بمرسوم جمهوري ترتبط برئاسة الجمهورية يرأسها بعض القضاة النزيهين المتقاعدين من داخل او خارج العراق ".

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة، عباس سروط، السبت (08 شباط 2020)، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد، لسنة 2020، لم يصل الى مجلس النواب حتى الان، مبيناً أن بعض الوزارات فتحت باب التعيين رغم العجز الموجود بالموازنة.

وقال

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت، (8 شباط 2020)، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي في دولة فلسطين.

وقال الحلبوسي في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، إن "العراق يرفض حل القضية الفلسطينية م

بغداد اليوم- أربيل

كشف مصدر مطلع، السبت (08 شباط 2020)، عن رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني التفاوض مع تنظيم داعش الارهابي من أجل الافراج عن راعيين كرديين لدى التنظيم، مقابل الإفراج عن زوجة أحد أمراء التنظيم أمريكي الجنسية.

وقال المصدر في حديث ل

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