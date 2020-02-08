بالفيديو.. الرئيس الروسي يسجل

2020/02/08 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، (8 شباط 2020)، برفقة نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو...





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