الحلبوسي : موقف العراق ثابت بدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة

2020/02/08 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن موقف العراق ثابت بدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته.

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