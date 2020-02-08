2020/02/08 | 14:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش السوري يسيطر على قريتي الشيخ أحمد وأبو كنصة على أوتستراد حلب-دمشق شمالي سراقب بريف إدلب .

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