2020/02/08 | 14:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المتنبئ الجوي صادق عطية السبت، توقعات الطقس في البلاد فيما حذر من موجة برد شديدة.وقال عطية في منشور على “فيسبوك”، ان “اجواء البلاد ستكون ما بين غائمة الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات الطقس في البلاد وتحذير من موجة برد شديدة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات الطقس في البلاد وتحذير من موجة برد شديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).