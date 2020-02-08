2020/02/08 | 14:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت وزارة الدفاع، يوم السبت، وفاة الفريق باسل محمد جواد السويداوي، في احد المستشفيات بمحافظة أربيل شمال العراق.وذكرت الوزارة في بيان لها، “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تنعى وزارة […]

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