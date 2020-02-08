الليرة التركية مستمرة في الهبوط.. تراجع سعر الصرف إلى ادنى مستوياته منذ 9 أشهر

2020/02/08 | 14:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تستمر الليرة التركية في الهبوط امام العملات الاجنبية، حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت في تركيا 6.015 ليرة، بعد أن كان سعر صرفه يوم الخميس 5.988 ليرة.وتراجع سعر صرف الليرة التركية بذلك لأدنى مستوى منذ شهر مايو/ أيار الماضي، عقب تصريح لوزير الخزانة التركية بيرات ألبيرق، يفيد بأن البنك المركزي […]

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