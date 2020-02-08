2020/02/08 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة القانونية النيابية عن صلاحيات رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي, وأكد محمد الغزي نائب رئيس اللجنة في تصريح، عدم وجود أية صلاحية دستورية أو قانونية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلّا بعد أداء اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان.

وأضاف، أن صلاحيات الرئيس المكلف تكمن فقط في اختيار كابينته الوزارية، عدا ذلك فهو لا يملك أية صلاحية قانونية في اتخاذ القرارات.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: لا صلاحيات لعلاوي إلّا بعد أداء اليمين بالبرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: لا صلاحيات لعلاوي إلّا بعد أداء اليمين بالبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).