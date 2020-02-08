نائب كردي يدعو لفسح المجال أمام محمد توفيق علاوي لاختيار كابينته الوزارية

2020/02/08 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

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دعا النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حاجي رشيد، إلى فسح المجال أمام رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي لاختيار كابينته الوزارية دون ضغوط

وحذر رشيد في تصريح، من تكرار تجارب الحكومات السابقة بفرض أسماء معينة في الكابينة الحكومية، مشيرا الى أن هناك بعض القوى السياسية التي تضغط كي يكون لها نصيب الكعكة الحكومية المقبلة.

وشدد على ضرورة عدم القبول بضغوط الكتل السياسية، والابتعاد عن مبدأ المحاصصة.

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