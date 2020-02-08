2020/02/08 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب احمد الجبوري، عدم امكانية انهاء الاعتصامات والتظاهرات عبر استخدام الترهيب والترغيب.

وخاطب الجبوري الساسة العراقيين عبر تغريدة على تويتر بالقول، ان انهاء الاعتصامات بالترهيب والترغيب لم يعد ممكنا، لان قوافل الشهداء والجرحى التي روت دماءهم سوح الاعتصام، جعلت كل العراقيين يتضامنون مع المتظاهرين ويعتصمون، مشددا على ضرورة التحضير لانتخابات حرة مبكرة، بقانون عادل ومفوضية مخلصة، وبإشراف أممي في ظل حكومة قوية خالية من المحاصصة والتبعية.

ياساسة العراق:إنهاء الاعتصامات بالترهيب والترغيب لم يعد ممكناً.لان قوافل الشهداء والجرحى التي روّت دماءهم سوح الاعتصام جعلت كل العراقيين يتضامنون معهم ويعتصمون.ويجب التحضير لانتخابات حرة مبكرة بقانون عادل ومفوضية مخلصة وبإشراف آمميفي ظل حكومة قوية خالية من المحاصصة والتبعية

— النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) February 8, 2020

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري مخاطبا السياسيين: لا يمكن إنهاء التظاهرات عبر الترهيب والترغيب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري مخاطبا السياسيين: لا يمكن إنهاء التظاهرات عبر الترهيب والترغيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).