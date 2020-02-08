صحيفة: الصدر فشل في إخماد الاحتجاجات.. النظام العراقي بمأزق

2020/02/08 | 14:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت صحيفة “العرب” السعودية، بأن زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر فشل في إخماد الحركة الاحتجاجية العراقية غير المسبوقة، وهو ما وضع النظام العراقي القائم على “#المحاصصة” الحزبية […]

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