بالصور.. بصريون يحتجون على استيراد الطماطم

2020/02/08 | 14:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من الفلاحين في محافظة البصرة، يوم السبت، وقفة احتجاجية، ضد استيراد محصول الطماطم، رغم قرار وزارة الزراعة منع استيراده.واحتج الفلاحون أمام علوة الطماطم في قضاء الزبير غربي […]

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