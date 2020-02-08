المثنى.. توزيع 360 قطعة أرض سكنية لشهداء القوات الأمنية

2020/02/08 | 14:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق وزعت الحكومة المحلية في المثنى اليوم السبت ٣٦٠ قطعة أرض سكنية لشريحة ذوي الشهداء والجرحى من القوات الأمنية والحشد الشعبي في مدينة السماوة.وقال المحافظ أحمد منفي في حديث صحفي، تابعته “العهد نيوز”، ان “قسم الاملاك في مديرية بلدية السماوة اكمل كافة الاجراءات اللازمة لتوزيع تلك القطع”، مبيناً بان “القطع التي […]

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