هل انقلب السحر على الساحر ؟ .. معلومات تفيد بأن الصين هي من صنع كورونا لكن هذا من حدث ..

2020/02/08 | 14:12 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت الهند في بحث علمي رسمي , انها توصلت لتركيب الحمض النووي لفيروس كورونا الجديد .

واكتشفت ان فايروس كورونا هو فايروس محضر داخل مختبرات صناعية ليس ذاتي التولد .



ومن خلال تحليل خلايا الفايروس تبين انه مزيج من عدة احماض نووية احدها فايروس الايدز .

يقود هذا الاكتشاف الى تساؤل عن ...

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